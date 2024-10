Lista tríplice para a gestão da Universidade Federal de Pelotas é definida após eleição polêmica

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) definiu a lista tríplice para a reitoria após uma reunião de mais de três horas entre os 60 conselheiros da Secretaria dos Conselhos Superiores. A chapa UFPel Multi, liderada por Ursula Silva e Eraldo Pinheiro, foi a mais votada, com 34 votos para ambos. Em segundo lugar, ficou a chapa Frente Ampla, com Julieta Fripp e Fábio Cerqueira recebendo 25 e 24 votos, respectivamente. A definição aconteceu no final da tarde de sexta-feira (11).