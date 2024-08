Sem data marcada Notícia

Enchente, greve e impasse com estudantes atrasam eleição para a reitoria da UFPel

Planejamento era realizar a votação no primeiro semestre. Universidade adota um modelo tripartite, no qual as entidades representativas das categorias de alunos, técnico-administrativos e professores organizam o processo

06/08/2024 - 13h55min Atualizada em 06/08/2024 - 18h04min