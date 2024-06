Recomposição Notícia

Fim da greve: professores e técnicos universitários assinam acordo com governo

Técnicos terão reajuste médio de 31,2% em quatro anos. No caso dos docentes, a proposta apresentada pelo MGI prevê a reestruturação da carreira, com ganhos médios de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. UFSM normaliza as aulas na próxima segunda-feira

28/06/2024 - 13h37min Atualizada em 28/06/2024 - 13h39min