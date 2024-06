Foi realizada neste domingo (9) a implantação de uma ponte provisória na Colônia de Pescadores Z3, em Pelotas. Localizada às margens da Lagoa dos Patos, a região foi a mais atingida pela enchente no município, e cerca de 4 mil moradores ficaram ilhados no local durante quase um mês. Com o auxílio do Exército brasileiro, a prefeitura realizou a instalação da passagem para garantir o deslocamento da população.