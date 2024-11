Acordo com empresa de satélites chinesa é recado político de Lula para Musk e Trump

O governo brasileiro assinou nesta semana um acordo com a maior pretendente a concorrer com Elon Musk no mercado de internet via satélite: a chinesa SpaceSail. A promessa de cooperação da estatal brasileira de telecomunicações, a Telebras, com a fabricante de satélites foi fechada durante a passagem do presidente da China, Xi Jinping, pelo Brasil, na última quarta-feira (20).