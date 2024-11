Neste domingo (24), das 14h às 18h, ocorrerá o lançamento da Vindima 2025 de Bento Gonçalves, no Fundaparque. O evento aberto ao público e contará com a ativação do Pipa Parade, projeto que envolve mais de 30 artistas renomados do Rio Grande do Sul, que apresentarão as respectivas obras em pontos estratégicos da região, formando um circuito turístico que celebra também os 150 anos da imigração italiana na Serra gaúcha.