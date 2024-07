Paridade: consulta à comunidade acadêmica para a escolha da reitoria da UFRGS é questionada

Criada com o intuito de permitir que os votos de professores, técnicos administrativos e estudantes tenham o mesmo peso na escolha da nova gestão da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a consulta informal está sendo questionada em processo interno da instituição. O instrumento é uma novidade e não tem validade legal – serviria como uma espécie de pesquisa de opinião a ser apresentada para o Conselho Universitário, este sim com poder eleger a lista tríplice que será encaminhada ao Ministério da Educação (MEC).