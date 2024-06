A Pró-Reitoria de Graduação da UFRGS encaminhou uma proposta de novo calendário acadêmico de 2024 que prevê que as aulas deste ano letivo sejam concluídas em 18 de janeiro de 2025. A atualização do calendário é necessária uma vez que as aulas estão paralisadas na UFRGS até 30 de junho devido à enchente que atingiu o Estado.