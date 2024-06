A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) seguirá com todas as atividades acadêmicas suspensas até 30 de junho. A nova previsão é de que as aulas sejam retomadas integralmente no dia 1º de julho. Já os servidores técnico-administrativos e docentes devem retomar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira (17).