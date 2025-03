Morre, aos 86 anos, o pesquisador Isaac Roitman

Roitman era pesquisador emérito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e membro da Academia Brasileira de Ciências . Ele também foi professor emérito da Universidade de Brasília (UnB) e apontado como um dos mais respeitados nomes da instituição. Roitman também foi articulista e colunista do jornal Correio Braziliense.

O CNPq lamentou o falecimento do pesquisador, que também atuou como assessor da presidência do Conselho entre 2004 e 2005. De acordo com a organização, Roitman foi um grande incentivador da institucionalização do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (Pibic), tendo participado da Comissão Nacional de Avaliação da Iniciação Científica (Conaic).