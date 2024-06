A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) lançou, nesta terça-feira (4), o edital Auxílio Emergencial Calamidade RS, para alunos que tiveram suas residências afetadas pela enchente. Durante três meses, os alunos selecionados para as mil vagas receberão R$ 400 por mês, totalizando R$ 1.200 para cada um.