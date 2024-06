UFRGS organiza debates sobre segurança e violência em tempos de enchente

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) oferece aos gaúchos uma oportunidade para "deitar no divã e analisar" causas e efeitos da maior tragédia ambiental que já se abateu sobre o Estado. A enchente de maio é tema de seminários organizados pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Cidadã (PPGSEG) da universidade. As palestras e debates, que começam nesta segunda-feira (24) e ocorrem ao longo de três semanas, têm como título geral: "Vulnerabilidade, insegurança e suscetibilidade aos desastres climáticos".