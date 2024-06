Um mês depois do início da enchente histórica que atingiu o Estado, abrigos para pessoas e animais começam a se desarticular na região metropolitana de Porto Alegre, devido à volta gradual da normalidade. Com a falta de locais e voluntários para cuidar dos pets, surge a necessidade de realocar muitos dos bichos resgatados, que já somam mais de 12 mil, segundo boletim da Defesa Civil do Estado.