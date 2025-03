Obras causam alterações no fluxo em nove bairros de Caxias do Sul a partir da próxima semana

Trecho de obra no bairro Salgado Filho. Bruna Bossle / Samae / Divulgação

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) segue, na próxima semana, com o cronograma de obras de implantação de redes de esgotamento sanitário em Caxias do Sul. Esses trabalhos devem causar alterações no fluxo de veículos em bairros como Petrópolis, Cruzeiro, Jardelino Ramos, Centro, Cinquentenário, Panazzolo, Sanvitto, Jardim Oriental e Desvio Rizzo.

No bairro Petrópolis, por exemplo, está prevista para começar nesta segunda-feira (10) os trabalhos nas ruas João Castagnotto e Coelho Neto, entre as ruas Quintino Bocayuva e Angelo Segalla, nas proximidades do Bloco A da UCS. Com previsão para ser finalizada na sexta-feira (14), a intervenção causará bloqueio parcial da via.

Outra obra que seguirá nesta semana é realizada na Avenida Barão de Santo Ângelo, no bairro Jardelino Ramos. Os trabalhos começaram no final de novembro do ano passado e devem ser finalizados no dia 21 de março. Nesse ponto, há bloqueio total na Rua Humberto de Campos, entre a Assis Brasil e a Barão de Santo Ângelo.

Já no Desvio Rizzo, na Zona Oeste, seguem as obras de revitalização do acesso ao bairro. Com isso, há bloqueios totais em ruas como a Cristiano Ramos de Oliveira, entre ruas Guerino Vetorazzi e José Bresolin.

Obras para extensões e substituições de rede de água também estão previstas para outras localidades de Caxias. Confira abaixo:

Bairro Petrópolis

Obra na Rua João Castagnotto, entre as ruas Quintino Bocayuva e Angelo Segalla, com término previsto para sexta-feira (14), com bloqueio parcial da via durante a execução.

Obra na Rua Coelho Neto, entre as ruas Quintino Bocayuva e Angelo Segalla, com término previsto para sexta-feira (14), com bloqueio parcial da via durante os trabalhos.

Obra na Rua Quintino Bocayuva, entre as ruas Francisco Getúlio Vargas e Coelho Neto. Trabalhos começam na quinta-feira (13) e seguem até dia 21 de março, com bloqueio parcial da via durante os serviços.

Bairro Cruzeiro

Obra na Rua Antônio Rasia com a Rua Dionísio Lorandi, com término previsto para quarta-feira (12). Terá bloqueio parcial da via.

Obra na Rua Itararé, entre as ruas Dante Domingos Pontalti e Albérico Franzen, que começam na segunda-feira (10) e seguem até sábado (15), com bloqueio parcial da via.

Bairro Jardelino Ramos

Obra na Avenida Barão de Santo Ângelo, que começaram no final de novembro do ano passado e devem ser concluídas no dia 21 de março. Têm bloqueio de uma pista durante a execução e bloqueio total na Rua Humberto de Campos, entre a Assis Brasil e a Barão de Santo Ângelo

Repavimentação no trecho da Rua Ernesto Alves, entre as ruas Treze de Maio e Luiz Cecconello.

Repavimentação no trecho da Rua Treze de Maio, entre as ruas Ernesto Alves e Vinte de Setembro.

Trecho da Avenida Barão de Santo Ângelo, entre as ruas Humberto de Campos e Nestor Moreira.

Trecho da Rua Humberto de Campos, entre a Avenida Barão de Santo Ângelo e a Rua Assis Brasil, com bloqueio total.

Centro

Obra na Rua Hércules Galló, que teve início em janeiro e deve ser concluída no dia 25 de abril. Têm bloqueio total durante a execução.

Trecho da Rua Hércules Galló, entre as ruas Alfredo Chaves e Dr. Montaury.

Próximos trechos: Rua Marquês do Herval, entre Ernesto Alves e Hércules Galló; Rua Hércules Galló, entre Dr. Montaury e Visconde de Pelotas; e Rua Dr. Montaury, entre Hércules Galló e Avenida São João.

Bairro Cinquentenário

Obra na Rua das Camélias, que começou no dia 3 de março e deve ser finalizada no dia 21, com bloqueio total durante a execução das ligações, no trecho entre as ruas das Laranjeiras e das Gardênias.

Bairro Panazzolo

Obra na Rua Santo Dalfovo, que reiniciam na terça-feira (11) e devem ser finalizadas no dia 11 de abril, com bloqueio total durante a execução nos trechos da Rua Santo Dalfovo, entre a São Romédio e a Luiz Antunes. O próximo trecho será na Rua Luiz Antunes, entre a Santo Dalfovo e a Tereza Pezzi.

Bairro Sanvitto

Obra na Rua Augusto Adamatti, que começa na quarta-feira (12) e segue até dia 28 de março, com bloqueio total dos trechos da Rua Augusto Adamatti, entre Zeno Facchin e Perimetral Bruno Segalla, e na Rua Antônio Montemezzo, entre Perimetral Bruno Segalla e Rua Camilo Marcantonio.

Bairro Jardim Oriental

Obra na Rua Andradina Fortunato, entre Bonfiglio Tamagno e Pierina Cioato, com previsão de ser concluída na quarta-feira (12). Têm bloqueio parcial da via.

Obra na Rua Luiz José de Campos, entre Bonfiglio Tamagno e Pierina Cioato, que começa na terça-feira (11) e deverá ser concluída no dia 18 de março, com bloqueio parcial da via.

Bairro Desvio Rizzo

Instalação de redes de esgoto e drenagem em trecho das ruas Cristiano Ramos de Oliveira, entre ruas Guerino Vetorazzi e José Bresolin, com bloqueio total de trânsito.

Instalação de rede e ramais de esgoto em trecho da Rua Nestor Domingos Rizzo, entre as ruas Juscelino Kubitscheck e João Balen, com bloqueio total de trânsito.

Repavimentação com paralelepípedos em trecho da Rua Juscelino Kubitscheck, entre ruas Nestor Domingos Rizzo e Angelo Pezzolatto, com bloqueio parcial de trânsito.

Instalação de rede e ramais de esgoto em trecho da Rua Angelo Pezzolato, atrás do Supermercado Andreazza, com bloqueio parcial de trânsito.

Extensões e substituições de rede de água