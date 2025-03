Moradores do Cassino reclamam da falta de energia elétrica

Houve queda de postes durante a forte chuva que caiu no final da tarde. Joanna Manhago / Arquivo pessoal

Desde o fim da tarde deste sábado (8), moradores do Balneário Cassino, em Rio Grande, no sul do Estado, relatam falta generalizada de energia elétrica no bairro onde vivem mais de 55 mil pessoas e outras dezenas de milhares passam o veraneio.

Segundo relatos, houve quedas de postes durante a forte chuva que caiu no final da tarde. Já são mais de quatro horas sem luz. Além da falta de energia elétrica, moradores do Cassino também relatam alagamentos em diversos pontos do bairro.