Com novidades no processo eleitoral, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tem três chapas inscritas – todas com candidatas a reitora do sexo feminino – para concorrer à gestão da reitoria de 2024 a 2028. Pela primeira vez, os votos de estudantes, servidores técnicos e professores terão o mesmo peso na consulta à comunidade universitária anterior ao envio do resultado para o Conselho Universitário (Consun).