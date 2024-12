Câmara terá mudança de quatro vereadores com o anúncio dos novos secretários de Caxias do Sul

Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O anúncio do secretariado do segundo governo de Adiló Didomenico (PSDB), em Caxias do Sul, traz mudanças também à Câmara de Vereadores. É que alguns dos nomes escolhidos pela prefeitura para compor o segundo mandato foram eleitos ao Legislativo, em outubro. Com isso, quatro novos parlamentares devem assumir as cadeiras no começo do novo ciclo.

Os eleitos que foram escolhidos para as secretárias ou autarquias são: João Uez (Republicanos) no Samae; Lucas Suzin (PRD) na Secretaria Municipal de Obras; Rodrigo Weber (PSB) na Secretaria Municipal de Gestão Urbana; e Adriano Bressan (PP) na Secretaria Municipal do Urbanismo.

Neste momento, os suplentes que podem assumir estas cadeiras são Daniel Santos (Republicanos), Silvio César Tieppo (PRD), Elói Frizzo (PSB) e Calebe Garbin (PP). Porém, nos bastidores comenta-se que Tieppo deve assumir cargo no Executivo. Sendo assim, se isso se confirmar, o próximo da lista é Cristiano Becker (PRD). O suplente, contudo, ainda não confirmou se assumirá a vaga.

Dos três que devem assumir, Garbin é estreante, enquanto que Santos volta à Câmara — na última gestão, também chegou a assumir como suplente do Republicanos. Frizzo é o veterano do grupo. Ele vai para o sétimo mandato, sendo cinco como titular e, agora, o segundo como suplente.

Para a suplência, a Mesa Diretora da Câmara sempre convoca na ordem dos mais votados. No entanto, caso algum deles renuncie à cadeira, o nome seguinte é chamado.

Vale observar que haveria outros suplentes a serem chamados antes de Daniel Santos, Tieppo (ou Cristiano Becker) e Elói Frizzo. Porém, os nomes também estarão no secretariado de Adiló. São eles: Elisandro Fiuza (Republicanos) na Secretaria Municipal do Trânsito, Transportes e Mobilidade; Rudimar Menegotto (PRD) na Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Zé Dambrós (PSB) na Coordenadoria de Relações Comunitárias.

Outros suplentes de vereadores entre os secretários

A lista do secretariado de Caxias do Sul possui ainda mais nomes que são suplentes em outros partidos que compõem o governo. São os casos de Tatiane Frizzo (PSDB), que fica na Secretaria da Cultura; Olmir Cadore (PSDB), na Secretaria do Esporte e Lazer; e José de Abreu (PDT), o Jack, na Secretaria da Habitação.

Ao todo, dos 27 nomes anunciados para secretarias, autarquias e órgãos do governo, dez concorreram a uma cadeira na Câmara de Vereadores. Ao mesmo tempo, um deles chegou a concorrer a prefeito, que é o caso de Felipe Gremelmaier (MDB), que assumirá a Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Quem são os novos vereadores

Daniel Santos é filiado ao Republicanos desde 2020. Marinês Bertuol / Divulgação

Daniel Santos

Nascido em Canoas, em 1º de Outubro de 1980, Santos veio morar em Caxias do Sul com um ano de idade. Em 2016, passou a liderar manifestações de direita no município. Também chegou a organizar atos em outros estados, como São Paulo. É filiado ao Republicanos desde 2020. Em 2023, foi assessor parlamentar do deputado estadual Sergio Peres (Republicanos). Em julho de 2024, assumiu como suplente do partido na Câmara de Vereadores de Caxias.

Elói Frizzo foi eleito pela primeira vez em 1982. Porthus Junior / Agencia RBS

Elói Frizzo

Nascido em Canela, em 29 de julho de 1955, mudou-se para Caxias em 1960. É professor pós-graduado em História pela UCS e advogado. Foi eleito pela primeira vez em 1982, quando estava no MDB. Passou ainda por PCdoB, PDT, PT e PPS. Em 2008, filiou-se ao PSB. Além de seis mandatos como vereador, já foi Secretário de Obras e Serviços Públicos no governo de José Ivo Sartori, diretor do Samae no governo de Alceu Barbosa Velho e diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos do Estado do RS. Também foi presidente da Câmara de Vereadores em 2008 e 2009, e vice-prefeito de Caxias do Sul em 2020.

Calebe Garbin concorreu pela primeira vez nestas eleições. Calebe Garbin / Arquivo pessoal

Calebe Garbin