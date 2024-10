Resultado das urnas Notícia

Eleições 2024: quem são os suplentes que podem assumir cadeiras na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Cidade conta com 210 substitutos aptos a tomar posse no Legislativo. Entre os mais votados estão quatro mulheres que, se assumirem na próxima legislatura, poderão aumentar a representação feminina na maior bancada formada por mulheres da história do município

09/10/2024 - 15h03min