No último domingo (06), 87.257 eleitores caxienses não compareceram às urnas no pleito municipal, que definiu os 23 vereadores e determinou a realização de segundo turno para a escolha do prefeito. O resultado foi uma abstenção maior que a registrada em 2020, quando a eleição municipal ocorreu em plena pandemia. Neste ano, o índice foi de 25,13%, e em 2020 24,79%.