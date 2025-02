Prefeitura de Caxias do Sul estuda a possibilidade de fazer ajustes básicos na estrutura da Maesa 

Durante reunião na tarde desta quinta-feira (27), entre os secretários da Casa Civil de Caxias, Roneide Dornelles, e de Cultura, Tatiane Frizzo, e membros da Frente Parlamentar A Maesa é Nossa, liderada pelo presidente do grupo, vereador Rafael Bueno (PDT), e pelo vice-presidente, vereador Edio Eloi Frizzo (PSB), foi discutida a possibilidade de o Executivo fazer pequenos ajustes na estrutura da Maesa.

Conforme destacou o vereador Rafael Bueno, alguns tópicos discutidos no encontro foram o pedido de transferência da Secretaria de Educação (Smed) para o espaço, a reforma do telhado dos pavilhões da Maesa e o edital para o mercado público — o qual o resultado já foi confirmado para o dia 31 de março.

— A Maesa é o maior patrimônio de Caxias do Sul, com mais de 30 mil metros quadrados no coração de Caxias. Então, o que a gente quer neste momento é aproximar o Executivo deste debate — salienta Bueno.