Mais uma vez, Caxias do Sul aumentou a bancada feminina na Câmara de Vereadores. Em 2020, haviam sido cinco eleitas. Neste ano, para legislatura entre 2025 - 2028, foram sete. Novamente, quebra o recorde de mais representantes femininas da história. A mais votada no domingo (6) foi Daiane Mello (PL), com mais de cinco mil votos, enquanto o PT é o partido com mais parlamentares: duas. Ao mesmo tempo, três vereadoras conseguiram a reeleição.