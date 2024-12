Justiça nega inscrição de Dani Olmo para o Espanhol, e Barcelona pode perder o jogador

O Tribunal Comercial de Barcelona divulgou nesta sexta-feira que não concedeu medida cautelar para que o clube registre o meia Dani Olmo. Na segunda-feira, o Barcelona tem uma nova audiência por outra ação contra a LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, em um outro tribunal em busca de uma medida provisória para que Olmo possa atuar na segunda parte da temporada. Caso não tenha sucesso, o Barcelona pode ser obrigado a liberar o jogador.

O Barcelona argumenta que as regras de registro não são válidas porque a Comissão Delegada da LaLiga não é competente para a questão, já que as normas foram alteradas. Quando o goleiro Ter Stegen se machucou gravemente, o clube foi informado que poderia destinar 80% do salário do alemão para ajustar a situação salarial do elenco. O goleiro polonês Wojciech Szczesny foi contratado, mas agora a LaLiga não permite que o valor restante do contrato de Ter Stegen seja usado para conseguir o registro de Olmo.

A decisão desta sexta-feira sobre a inscrição de Dani Olmo surge após uma audiência na qual advogados do Barcelona e da LaLiga foram convocados para apresentar seus argumentos depois de uma ação movida pelo clube.

Dani Olmo só foi inscrito na LaLiga até 31 de dezembro, aproveitando a longa ausência de Andreas Christensen, lesionado. O Barcelona usou um artigo das regras orçamentárias da LaLiga, referente a casos de lesão prolongada de um jogador. Neste caso, foi possível destinar 80% do salário do zagueiro dinamarquês para contratar Olmo. Com Christensen recuperado, é necessário readequar o acordo com Olmo.

Como no contrato de Dani Olmo com o Barcelona existe uma cláusula na qual o jogador fica livre caso não seja inscrito na LaLiga para a segunda parte da temporada, o tempo está contra o clube. O prazo para Dani Olmo seja inscrito e continue na disputa do Espanhol termina no dia 31 de dezembro.