Após voltar a vencer, Caxias Basquete abre o returno do NBB contra o Fortaleza

O Caxias do Sul Basquete abre o segundo turno do NBB nesta sexta-feira (27), às 20h, contra o Fortaleza, no Ginásio do Sesi. Além de poder deixar a lanterna da competição, a equipe gaúcha quer mostrar que a vitória sobre o Corinthians, na última rodada, pode significar um novo momento no torneio.