O Conselho Universitário (Consun) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) aprovou, nesta sexta-feira (24), a paridade na consulta para escolha do reitor ou reitora da instituição. A partir das próximas eleições, previstas para 2024, o voto de estudantes, servidores técnico-administrativos em Educação e professores terão o mesmo peso. Até então, o voto dos docentes tinha peso de 70% e demais segmentos 15% cada.