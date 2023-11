Duas universidades gaúchas estão entre as 20 melhores do Brasil, segundo a nova edição do Ranking Universitário Folha (RUF), elaborado pelo jornal Folha de S. Paulo e divulgado nesta semana. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ocupa o terceiro lugar na lista nacional, atrás da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).