Fundada em novembro de 1948, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) completa 75 anos nesta quinta-feira (9). O aniversário acontece em um cenário de conquistas e desafios — apesar da perda de alunos registrada não só na instituição, mas em todas as comunitárias gaúchas, bons desempenhos em rankings internacionais têm sido recorrentes nos últimos anos. Em entrevista a GZH, o reitor Evilázio Teixeira salientou as duas marcas do estabelecimento que têm tornado esse avanço possível, em meio a essa realidade: a força da sua tradição, mas com um espaço importante para a renovação, com investimentos em sustentabilidade, inclusão, inovação e atenção às tendências globais.