Real Madrid desbanca Barça e é o clube que mais ganhou seguidores nas redes sociais neste ano

Os dados foram coletados pela Football Benchmark, plataforma de dados e análises, e medem o crescimento dos clubes nas redes sociais no período entre 17 de dezembro de 2023 e a mesma data deste ano. O Real acumulou 44,5 milhões novos seguidores em todas as plataformas. O Barça conquistou 23,8 milhões e o Atlético, 18 milhões.

A Juventus e o Manchester City vêm logo atrás, completando o Top 5, com 13,3 milhões de novos fãs. Mesmo em terceiro lugar, o Atlético se destacou pelo crescimento maior do ponto de vista proporcional. O time madrilenho apresentou uma elevação de 34%, contra 11% do Real e 6% do Barcelona.

"Os efetivos torcedores dos clubes já acompanham os mesmos nas redes sociais ou canais de sua preferência, e o incremento do número de seguidores decorrente deles é residual, e geralmente acompanha taxa de natalidade da década anterior", diz Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa gerencia a carreira de centenas de atletas.

"O que observamos com esses clubes mais populares decorre de dois vetores, de peso cada vez maior. Um, relacionado a estrelas, atletas que fazem com que seus fãs, geralmente de outros países, passem a acompanhar seu novo clube, como se deu com os franceses que passaram a acompanhar publicações do Real Madrid por Mbappé. O outro é relacionado ao número de pessoas que não torce por um clube específico, mas quer se envolver com o esporte de alguma forma, seja por entretenimento, ou negócios relacionados."