A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) completa 75 anos com protagonismo em ensino, pesquisa, saúde, cultura e integração social. Pelo decreto 25.794, de 9 de novembro de 1948, o presidente da República Eurico Gaspar Dutra aprovou estatuto e reconheceu a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. Os irmãos maristas davam mais um passo importante no trabalho educacional no Estado.