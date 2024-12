Grêmio confirma venda da goleira Lorena para time dos EUA 

Lorena estava no clube desde 2019. Staff Images / CBF

O Grêmio confirmou, nesta segunda-feira (23), a venda da goleira Lorena para o futebol norte-americano. O novo clube da atleta será o Kansas City Current, da NWSL.

A informação da negociação já havia sido antecipada por Zero Hora. De acordo com o comunicado, o Grêmio manterá 20% da mais-valia em caso de uma futura transferência para clubes de fora da liga norte-americana, além de metas previstas em contrato. A direção não divulgou detalhes do valor da transferência.

A goleira deixa o Tricolor após seis temporada. Em sua passagem, acumulou 63 jogos e dois títulos do Campeonato Gaúcho Feminino. Seu contrato era válido até o final da próxima temporada.

A partir do desempenho, ganhou espaço e se firmou na Seleção. Nos Jogos Olímpicos de Paris, foi o principal destaque da campanha que rendeu a medalha de prata. Suas atuações com a camisa do Brasil a renderam, inclusive, indicação para o prêmio The Best da Fifa.

Em nota, o Grêmio agradeceu todo o empenho e dedicação da atleta.

Interesse de outros clubes

Lorena havia despertado interesse do futebol mexicano e dos Emirados Árabes. A escolha pelos Estados Unidos já era sonho antigo da goleira.

No Kansas, Lorena chega praticamente com status de titular. Neste momento, o clube está sem goleiras no elenco. No dia 10 de dezembro, um comunicado anunciou que as atletas Katie Fraine, Adrianna Franch e Almuth Schult ficaram sem contrato.