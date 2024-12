Técnico rasga elogios e comemora contratação de goleira do Grêmio: "Provou ser uma das melhores do mundo"

Lorena deixa o Grêmio depois de seis temporadas. (Thaís Magalhães/CBF)

Antes mesmo de chegar ao seu novo clube, Lorena recebeu diversos elogios do seu novo técnico. A goleira gremista acertou sua transferência para o Kansas City Current, dos Estados Unidos.

Grêmio e Kansas confirmaram o desfecho da negociação nesta segunda-feira (23). Lorena assinou com o clube norte-americano até 2027, com opção de ampliação até 2028.

Valores da negociação não foram divulgados. No entanto, o clube gaúcho terá 20% da mais-valia em caso transferência para clubes de fora da liga norte americana, além de metas previstas em contrato.

O treinador Vlatko Andonovski, que também está à frente do cargo de diretor esportivo do Kansas, destacou que Lorena está no patamar das melhores do mundo.

— Lorena provou ser uma das melhores goleiras do mundo nos mais altos níveis. Estamos muito animados em trazê-la para o Kansas City — destacou o técnico ao site oficial do clube.

A agora ex-goleira do Grêmio chega ao clube como principal nome para a meta. Antes da contratação de Lorena, o Kansas não contava com ninguém para a posição, já que havia liberado os três nomes que estavam no elenco, Katie Fraine, Adrianna Franch e Almuth Schult.

Para ajudar em sua ambientação, Lorena encontrará brasileiras e companheiras de Seleção, já que Debinha e Bia Zaneratto também defendem as cores do Kansas.

Com a camisa do Grêmio, Lorena disputou 63 jogos. No período, conquistou dois títulos do Gauchão Feminino.

