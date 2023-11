Das 97 opções de curso de graduação oferecidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no vestibular de 2024, a ser realizado nos dias 25 e 26 de novembro, 21 têm a densidade inferior a um. Ou seja, há mais vagas do que candidatos. A universidade enfrenta um alto número de vagas sobrando desde o início da pandemia de covid-19, e relaciona essa tendência ao cenário atual do Ensino Superior e mercado de trabalho no Brasil.