A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) publicou, na quarta-feira (1º), o edital de ingresso de diplomado 2024/1. A seleção é voltada a candidatos com qualquer diploma de graduação válido ou provável formando ao final do segundo semestre de 2023/2 de qualquer instituição de Ensino Superior.