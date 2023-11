Ainda que a equação ideal para a escolha de uma profissão deva levar em consideração a paixão pelo campo de estudo e as oportunidades no mercado de trabalho, um dos primeiros questionamentos feitos pelos alunos na hora de escolher um curso de graduação é: qual vai ser o meu salário? Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), mostra quais são as profissões melhor remuneradas no Brasil e a evolução de 2012 para 2023.