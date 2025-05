UFRGS divulga data para o vestibular 2026; provas serão aplicadas em novembro

Haverá provas objetivas e uma redação. Félix Zucco / Agencia RBS

As provas do Vestibular 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro. As datas foram divulgadas na tarde desta quarta-feira (30) pela universidade. Como nos últimos anos, a seleção ocorrerá em dois dias, com 15 questões de múltipla escolha em cada uma das nove provas objetivas e mais uma redação.

A UFRGS prevê para junho a publicação do edital de solicitação de isenção da taxa de inscrição e para julho a divulgação do edital do vestibular e a abertura do período de inscrições. As atualizações serão publicadas no site vestibular.ufrgs.br.

Para esta edição, as leituras obrigatórias já foram divulgadas. A lista conta com quatro novos livros, sendo 12 obras no total.

Também nesta quarta-feira, a UFRGS divulgou a programação do Portas Abertas 2025, evento que busca apresentar a universidade aos vestibulandos e demais interessados. Todas as atividades são gratuitas.

Edições futuras

A universidade informou a criação de uma Comissão Especial, com coordenação da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), para revisar as normas para a realização do vestibular para edições futuras.