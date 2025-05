Vestibular de inverno da UPF tem inscrições abertas para 37 cursos

Reitora Bernadete Dalmolin apresentou a campanha do Vestibular nesta manhã Eduarda Costa / Agencia RBS

A Universidade de Passo Fundo (UPF) está com inscrições abertas para o vestibular de inverno deste ano. São cerca de 950 vagas em 37 cursos ofertados em Passo Fundo, Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade (veja a lista abaixo).

Com a campanha Escolha Acertar, a universidade busca conversar com as novas gerações, tornando o ambiente acadêmico mais atrativo e próximo das escolhas dos estudantes.

No lançamento do vestibular, ocorrido na Faculdade de Medicina na manhã desta segunda-feira (12), a reitora Bernadete Dalmolin reforçou sobre as mudanças geracionais e valorizou a formação superior:

— Nosso Estado enfrenta uma perda de estudantes no ensino médio e superior. E mais que um lançamento de vestibular, queremos chamar atenção para isso. Não há sociedade que se desenvolva sem ter uma educação forte. Essa é a chave para construirmos a nossa história, nos qualificando profissionalmente.

Leia Mais Museus de arte e zoobotânico da UPF terão programação especial na próxima quarta-feira

Como funcionará o vestibular

A prova presencial será no dia 14 de junho, das 14h às 16h, no campus 1 da UPF. Já a prova de redação online é realizada pelo portal e está disponível. Quem optar pelo ingresso atribuindo a nota de redação do Enem, deverá informá-la no momento da inscrição, junto ao ano de realização. Serão aceitos os resultados obtidos a partir do ano de 2010.

Para os interessados no curso de Medicina, é cobrada a taxa de inscrição de R$ 200. Eles podem escolher entre realizar a prova presencial ou utilizar a média do Enem. A prova presencial e a redação também ocorrem no dia 14 de junho, das 14h às 19h.

Outros detalhes podem ser consultados diretamente nos editais, publicados no portal da UPF.

Leia Mais Como a equoterapia virou aliada para a saúde de pessoas com deficiência em Passo Fundo

Cursos e vagas

Passo Fundo

Administração (15 vagas)

Arquitetura e Urbanismo (15 vagas)

Agronomia (45 vagas)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (30 vagas)

Artes Visuais (15 vagas de Licenciatura e 15 vagas de Bacharelado*)

Ciências Biológicas (15 vagas*)

Ciências Contábeis (15 vagas)

Ciências Econômicas (15 vagas)

Ciência da Computação (30 vagas)

Design de Moda (15 vagas*)

Design Gráfico (15 vagas)

Direito (50 vagas noturno e 50 vagas diurno)

Engenharia Civil (15 vagas*)

Engenharia Elétrica (15 vagas*)

Engenharia de Computação (15 vagas*)

Engenharia Mecânica (15 vagas*)

Engenharia Química (30 vagas)

Educação Física (40 vagas)

Enfermagem (40 vagas)

Estética e Cosmética (15 vagas*)

Farmácia (15 vagas*)

Fisioterapia (15 vagas*)

História (15 vagas*)

Jornalismo (15 vagas*)

Letras - Português e Inglês (15 vagas*)

Matemática (15 vagas*)

Medicina (50 vagas)

Medicina Veterinária (40 vagas)

Música (15 vagas*)

Nutrição (15 vagas*)

Odontologia (15 vagas*)

Pedagogia (15 vagas*)

Psicologia (40 vagas)

Publicidade e Propaganda (35 vagas)

Química (15 vagas*)

* Vagas remanescentes do Vestibular de Verão

Carazinho

Administração (10 vagas)

Direito (10 vagas)

Casca

Direito (10 vagas)

Lagoa Vermelha

Direito (10 vagas)

Sarandi

Direito (10 vagas)

Fonoaudiologia (10 vagas)

Soledade