Prédio estava fechado desde 29 de abril, após uma docente ser picada por um escorpião-amarelo. ateus Bruxel / Agencia RBS

Foi reaberta nesta segunda-feira (12) a sede do Instituto de Artes (IA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que fica na Rua Senhor dos Passos, no Centro Histórico, em Porto Alegre. O prédio estava fechado desde 29 de abril, após uma docente ser picada por um escorpião-amarelo.

Segundo o diretor do IA, Carlos Völker-Fecher, todas as atividades estão sendo retomadas no local, exceto no pavimento térreo, que permanecerá fechado por tempo indeterminado, por ter maior incidência de escorpiões.

— Eles são encontrados nos bueiros do térreo. Não há relatos de escorpiões encontrados na parte de cima do prédio. Eles (os escorpiões) vêm da rua, é um problema municipal. Temos aqui todos os sistemas de proteção e dedetização dentro dos conformes — destaca o diretor.

As turmas de aulas de cerâmica, que tinham aulas no térreo, estão sendo transferidas para salas no prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), localizado na esquina da avenida João Pessoa com a rua Sarmento Leite, que será o “novo IA”.

No período em que a sede permaneceu fechada, as atividades ocorreram na modalidade remota. Antes do incidente, o prédio estava desde novembro sem dedetização. Völker-Fecher ressalta que o problema foi uma falha da empresa contratada.

— Pelo contrato, eles devem fazer quatro dedetizações por ano, ou seja, uma a cada três meses. (...) Temos muito cuidado sempre com a regularidade — afirma.

Demandas históricas

Conforme o diretor do IA, a infestação de escorpiões trouxe à tona os “longos anos de abandono” pelos quais passou o instituto. Völker-Fecher diz que o prédio tem demandas históricas, bem como o do Departamento de Arte Dramática (DAD), na rua General Vitorino.

— Temos um prédio centenário, com afrescos de Aldo Locatelli. O prédio corre riscos. Há muito tempo estamos pedindo que haja uma revisão da parte elétrica, o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios foi mal feito e está incompleto. Existe um abandono histórico — afirma.

O andar térreo permanecerá sem uso. ateus Bruxel / Agencia RBS

A ampliação para o ICBS é uma das soluções no horizonte. Após passar por reformas e melhorias, o prédio irá receber mais turmas do IA no segundo e terceiro pavimentos, em uma área de 5,8 mil metros quadrados.

Segundo Völker-Fecher, a ideia da direção é reformar e manter os três prédios – a sede, o prédio do DAD e o antigo ICBS. Mas, para ocorrerem, as obras dependem de recursos.