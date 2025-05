UFRGS adota medidas de contenção de despesas em razão de restrições orçamentárias do governo federal

Medidas incluem a limitação de viagens, restrições no uso do transporte e suspensão da aquisição de equipamentos de informática.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) anunciou, nesta segunda-feira (12), a implementação de uma série de medidas para a contenção de despesas de custeio e capital. A decisão, formalizada em documento assinado pela reitora Marcia Barbosa , é uma resposta às restrições orçamentárias impostas pelo governo federal.

Conforme o documento, as medidas incluem a limitação de viagens, restrições no uso do transporte da Universidade e suspensão da aquisição de equipamentos de informática (leia na íntegra abaixo).