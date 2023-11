Após meses de estudos, os candidatos que farão o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para ingresso em 2024 estão na reta final da preparação. As provas serão aplicadas neste sábado (25) e domingo (26), das 14h às 19h30min, em Porto Alegre e em outros seis municípios gaúchos — Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.