Confira a programação de festas para aproveitar o Carnaval em Passo Fundo e região

Lista de atividades inclui eventos pagos e gratuitos, para todas as idades. Tatiana Cavagnolli / Agencia RBS

O feriadão de Carnaval tem diversas opções de festas em Passo Fundo e região. Veja a lista de atividades a partir deste sábado (1º) até quarta-feira (5).

Festas em Passo Fundo

Tira Roupa

Bloco realiza festa há mais de 20 anos na cidade. Marcelo Parizzi / Divulgação

Entre os estilos de música que devem tocar na festa estão o Mega Funk, Open Format, Sertanejo e Eletrônica com os DJs Rafa Bianchini, Thales, Panda, DaFunk, Zanon, Ryan, Boss e Chapeleiro Maluco.

Quando : 1º e 3 de março

: 1º e 3 de março Onde : Fazenda Venice (Avenida Perimetral, bairro São Luiz Gonzaga)

: Fazenda Venice (Avenida Perimetral, bairro São Luiz Gonzaga) Horário : das 22h às 5h

: das 22h às 5h Ingressos: abadás, copos e ingressos sem taxas podem ser adquiridos na Gare Estação Gastronômica.

Clube Juvenil

Valor da entrada permite que não-sócios aproveitem o dia inteiro no clube. Clube Juvenil / Divulgação

Atrações com música ao vivo e DJs. O valor da entrada para os eventos também permite que não-sócios aproveitem o dia inteiro no clube.

Festa de Carnaval

Data: 1 de março

1 de março Horário: 22h

22h Local: Salão Social Sede Campestre

Salão Social Sede Campestre Entrada: gratuita para sócios gratuita. Não-sócios pagam R$ 120

Matinê de Carnaval

Data: 2 de março

2 de março Horário: 16h

16h Local: Salão Social Sede Campestre

Salão Social Sede Campestre Entrada: gratuita para sócios gratuita. Não-sócios pagam R$ 80

Gare Estação Gastronômica

O CarnaGare acontece das 18h às meia-noite de segunda a sexta-feira. No sábado, domingo e feriado começa mais cedo, às 16h.

1 de março (sábado) — atração com Dean Moraes

(sábado) — atração com Dean Moraes 2 de março (domingo) — atração com Batucada Boa

(domingo) — atração com Batucada Boa 3 de março (segunda-feira) — atração com Diego Chicano e Banda

(segunda-feira) — atração com Diego Chicano e Banda 4 de março (terça-feira) — atração com DJ Felipe Stedile

Castigo

Espaço fica na Rua Independência, no centro da cidade. Castigo Bar y Drinks / Divulgação

Conhecido pelos eventos incomuns, o Castigo Bar y Drinks também terá programação para o Carnaval 2025. As atividades têm entrada gratuita e seguem até 8 de março, sempre a partir das 19h.

1 de março (sábado) — "Carnastigo" com marchinha e axé até as 8h

(sábado) — "Carnastigo" com marchinha e axé até as 8h 2 de março (domingo) — "Ressaquinha" com reggae, chopp a R$ 5 e caipirinha em dobro

(domingo) — "Ressaquinha" com reggae, chopp a R$ 5 e caipirinha em dobro 3 de março (segunda-feira) — "Bloquinho Emo" com banda e concurso de fantasia. Emos caracterizados farão parte de brincadeiras diversas valendo cerveja

(segunda-feira) — "Bloquinho Emo" com banda e concurso de fantasia. Emos caracterizados farão parte de brincadeiras diversas valendo cerveja 4 de março (terça-feira) — "Karaoke alegórico"

(terça-feira) — "Karaoke alegórico" 5 de março (quarta-feira) — pão com linguiça e caipirinha em dobro

(quarta-feira) — pão com linguiça e caipirinha em dobro 8 de março (sábado) — "Enterro dos ovos", com músicas de bailão e flashback a noite toda

Local: Rua Independência, nº 235, bairro Centro.

Batatas

Localizado na Rua Independência, o Batatas começa as atrações carnavalescas ainda nesta quinta-feira (27). A programação inclui shows e vai sortear até R$ 450 em consumo no local para as melhores fantasias, na segunda-feira (3).

Sábado (1º) : show com Melisse Delavy

: show com Melisse Delavy Segunda (3): festa à fantasia e show com a banda Templô

Rito Espaço Cultural

Bloquito começa às 17h de 1º de março com diversas atrações. Diogo Zanatta / Rito Espaço Coletivo

Atrações começam às 17h de 1º de março e incluem oficina de samba de gafieira.

Quando : 1º de março, a partir das 17h

: 1º de março, a partir das 17h Onde : Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900A)

: Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900A) Ingresso: contribuição espontânea no chapéu.

Carnarock

Na segunda edição, o Carnarock traz shows com cinco bandas, expositores e brindes para quem quer aproveitar a folia sem deixar de lado o bom e velho rock'n roll. Também rola a premiação da melhor e pior fantasia.

Quando : sábado (1º), a partir das 20h

: sábado (1º), a partir das 20h Onde : Babel Studio Bar (Rua Princesa Isabel, 360 — bairro Petrópolis)

: Babel Studio Bar (Rua Princesa Isabel, 360 — bairro Petrópolis) Bandas : Bob Damn Studios, Habits, Overtide, Entropia e Malbolados.

: Bob Damn Studios, Habits, Overtide, Entropia e Malbolados. Expositores : Lalubre, Ectetal, Ranhocomix, Artesdoninja, Ezzlow, Victoria Kunz, Time Wapp e Beco do Duende

: Lalubre, Ectetal, Ranhocomix, Artesdoninja, Ezzlow, Victoria Kunz, Time Wapp e Beco do Duende Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na hora).

Mahanna

No sábado (1º) rola a festa Unidos do Vale no Mahanna Club. A partir das 23h com cinco DJs. Ingressos neste link.

Carnaval Popular na Gare

Carnaval Popular terá cinco atrações com classificação livre. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

No domingo (2) a prefeitura de Passo Fundo realiza o Carnaval Popular no Parque da Gare, das 17h às 21h. A programação inclui cinco atrações, com entrada gratuita. São elas:

Orquestra de Marchinhas

Bloco Confraria do Samba

Escola de Samba União da Vila

Escola de Samba Acadêmicos do Chalaça

Grupo Sambah

Caixeiral Campestre

Clube Caixeral Campestre / Divulgação

Data: 3 de março

3 de março Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Local: Salão do Bosque, na Sede Campestre do Clube Caixeiral Campestre

Salão do Bosque, na Sede Campestre do Clube Caixeiral Campestre Atrações: DJ K8

Opções para crianças

Bella Folia promete atrações para as crianças na praça de alimentação, a partir das 15h deste sábado (1º). Bella Città / Divulgação

Bella Folia (Bella Città Shopping) : no sábado (1º), a partir das 15h, na praça de alimentação do segundo andar. Programação inclui recreação, concurso de fantasias e apresentações carnavalescas.

: no sábado (1º), a partir das 15h, na praça de alimentação do segundo andar. Programação inclui recreação, concurso de fantasias e apresentações carnavalescas. CarnaKids do Passo Fundo Shopping : no sábado (1º), a partir das 15h, com recreação com a Turma do Tio Gus, e no domingo (2), a partir das 15h, com brincadeiras e festa à fantasia com personagens

: no sábado (1º), a partir das 15h, com recreação com a Turma do Tio Gus, e no domingo (2), a partir das 15h, com brincadeiras e festa à fantasia com personagens CarnaPets do Passo Fundo Shopping: no domingo (2), a partir das 17h, com bloquinho e concurso de fantasia para os pets mais estilosos

Festas na região

Casca

Uma das festas mais populares da região, o Carnaval de Casca acontece neste sábado (1º) a partir das 22h na Avenida Tiradentes. As atrações ficam por conta da Banda Pra Curtir e cinco DJs. Ingressos neste link.

Ronda Alta

A festa "Passa no Passo" acontece neste sábado e na segunda-feira (3), no Passo da Entrada, em Ronda Alta. A programação inclui duplas sertanejas e DJs.

São José da Urtiga