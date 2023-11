A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) está com 2,5 mil vagas de graduação para processo seletivo complementar de transferência, reopção, reingresso, portador de diploma de Ensino Superior e retomada de estudos. O edital com as datas já está disponível, e as inscrições iniciam às 8h do dia 4 de dezembro e devem ser realizadas até dia 15 de dezembro pelo site Cobalto.