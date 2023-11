Quem passou pelo Campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em um momento da manhã desta segunda-feira (20) escutou palavras de ordem como "as cotas abrem portas!" e "povo negro unido, povo negro forte!". Isso porque neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, cerca de 300 pessoas se reuniram no Salão de Atos da instituição para fazer a tradicional foto coletiva.