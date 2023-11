Na manhã desta segunda-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) concedeu o título de Doutor Honoris Causa in memoriam ao poeta Oliveira Silveira. A sessão solene aconteceu na Sala dos Conselhos da instituição, e faz parte da programação do Novembro Negro, organizado pelo Núcleo de Estudos Africanos, Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi – UFRGS).