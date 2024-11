O Juventude segue vivo no Brasileirão 2024. Mais ainda depois da prova de fogo desta terça-feira (26), diante do Atlético, no Estádio Independência. O Verdão chegou a abrir 2 a 0, com Lucas Barbosa e Gilberto, cedeu o empate, mas com gol de Erick Farias, nos acréscimos, garantiu uma vitória importantíssima por 3 a 2. Alisson e Vargas fizeram para o Galo.