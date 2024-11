O Juventude vai em busca de três pontos diante do Atlético Mineiro. A equipe do técnico Fábio Matias vem de um empate contra o Cuiabá. Os pontos perdidos em casa precisarão ser recuperados. O jogo desta terça-feira (26) começa às 21h30min, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.