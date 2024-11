Estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas de áreas rurais terão vagas reservadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso em universidades públicas. Os alunos de escolas do campo irão concorrer às vagas junto aos de escolas públicas. A medida foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) nessa segunda-feira (25).