As salas de aula das universidades e faculdades gaúchas ganharam mais diversidade nos últimos 10 anos. A porcentagem de matriculados que se declararam pretos e pardos mais do que dobrou no período. Em 2014, o grupo representava 6,59% (31.637) dos estudantes de Ensino Superior no Rio Grande do Sul; em 2023, passou a corresponder a 14,02% (82.493). Uma taxa de crescimento de 112,91%.