Em 2023, um a cada cinco brasileiros de 18 a 24 anos não frequentava a escola e não concluiu o Ensino Médio. No total, 20,4% dos jovens dessa faixa etária estavam nessa situação no ano passado. Os dados são do Censo da Educação Superior, levantamento realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).