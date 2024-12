Tráfego prejudicado Notícia

Dois carros e um caminhão se envolvem em acidente na RS-118, sob o viaduto da freeway, em Gravataí

Acidente aconteceu em local onde ocorrem as obras do novo acesso a Gravataí; por volta das 16h30min, havia cerca de 2km de lentidão no sentido Sapucaia do Sul-Viamão

26/12/2024 - 16h42min Atualizada em 26/12/2024 - 17h35min