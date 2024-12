Fome de viver

Por esses dias, andei carente de beleza. Então, procurei ver vários filmes com final feliz. Reli trechos de romances em que tudo dá certo para os protagonistas. Insatisfeito, fui ao encontro de amigos explicitamente otimistas. Depois dessa maratona, recebi doses maciças de dopamina e me senti tão bem! Deu vontade de sair por aí abraçando desconhecidos na rua. E pensei o quanto da nossa vida é estragada por passarmos os dias nos alimentando de coisas tão feias que roubam a potência de viver.

Política, meu Deus, política! Só se for para reler a República, de Platão. Ando decepcionado com os jogos ardilosos para angariar poder. Acabo colocando no mesmo balaio os poucos que ainda sabem ser a ética um valor. Lamento. A propósito, se quiser uma maneira rápida de se desviar da felicidade, basta assistir ao noticiário. Mas será preciso ser um completo alienado para se abastecer de alegria? Os ecos do mundo chegarão a você, fique tranquilo.

Andamos conectados demais: é impossível deixar de receber informações de cá e de lá. Troco isso por conversas educativas com quem admiro. Aprendo a me distrair menos com superficialidades e a apreciar estes crepúsculos em que o ruído aumenta do lado de fora, mas a serenidade faz residência em mim do lado de dentro.