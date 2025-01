Rápido, rápido!

Falta tempo. Mas para que, meu Deus? Até onde eu saiba, continuam sendo entregues, a cada um, vinte e quatro horas diariamente. A solução para este impasse é ampliar a consciência e perceber com clareza a forma de usufruir essa generosa porção. Pouco adianta lamentar, fazendo comparações com épocas passadas. Hoje é assim e pronto. Resmungar cansa os outros e, convenhamos, a nós mesmos.

Estou longe de me colocar no papel do que conseguiu estar acima deste problema. Em vários momentos me pergunto: a manhã já terminou? Pode isso? Os afazeres se multiplicam, a premência em marcar presença em reuniões, projetar ações, atender amigos, família, colegas. As demandas são infindáveis. Porém, não servem de justificativa. Resolver é simples: aprender a excluir, escolhendo realmente o necessário a fazer.